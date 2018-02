Dopinguskandaali sattunud norrakad peavad medalite kättesaamiseks sõitma 8000 kilomeetrit

Algselt curlingu segapaariturniiril pronksi võitnud venelased jäävad tänu Aleksandr Krušelnitski positiivsele dopingproovile ilma medalitest. Kuid nende järel neljandana lõpetanud norrakad on jõudnud juba kodumaale sõita.

Kuid Kristin Skaslieni ja Magnus Nedregotteni jaoks on tegemist niivõrd tähtsa sündmusega, et mõlemad sõidavad Lõuna-Koreasse tagasi, et võistluspaigas medalid kaela saada.

"See on nende jaoks suurepärane elamus ja võistluspaigas medali saamise emotsioon on midagi teistsugust, kui nad lihtsalt postiga neile saadetaks," ütles Norra koondise pressiesindaja Lars Otto Björnland.