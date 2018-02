Dopingupatune Vene curlingumängija loobus karistuse apelleerimisest salatehingu osana?

Portaal insidethegames kirjutab, et meldooniumiga vahele jäänud Vene curlingumängija Aleksandr Krušelnitski võis oma karistuse apelleerimisest loobuda teiste Vene sportlaste nimel.

Nimelt loodavad Pyeongchangi olümpial täheühendi OAR (Olümpiaatleedid Venemaalt) all võistelnud venelased, et lõputseremooniale lubatakse nad olümpialipu asemel oma lipu all. Krušelnitski dopingujuhtum andis sellele lootusele aga suure hoobi ning nüüd üritatakse teha kõik, et olukorda parandada.

Krušelnitski otsus mitte apelleerida tähendab ühtlasi ka seda, et segapaarismängus kaotab ta koos oma partneri Anastassia Brõzgalovaga võidetud pronksmedali, mis läheb üle Norra paarile.

"Hetkest, mil sai teatavaks, et minu 12. ja 13. veebruaril antud dopingutestid on positiivseks osutunud, oli minu ainus soov välja selgitada tõde, taastada oma aus nimi ja tõestada, et me oleme Nastjaga alati ausalt võitnud," sõnas Krušelnitski.

"Minu jaoks on väga ebameeldiv, et see situatsioon võib ohtu seada kogu Venemaa spordi, sest ma mõistan täielikult, millist tähelepanu nüüd jälle dopinguteemale pühendatakse."

"Eriti raske on see seetõttu, et ma tean, et pole kunagi reegleid rikkunud ja dopingut kasutanud. Me võitsime pronksmedali tänu raskele tööle ja pidevale treeningule. Ma saan aru, et olen ametlikult antidopingureegleid rikkunud. Seda on rumal eitada, kui dopingutestid keelatud aine sisaldust minu kehas kinnitavad. Proovid võeti olümpiamängudel ning ma olen valmis vastavaks otsuseks, mis sellistel juhtudel on eeldatavasti alati sama," jätkas ta.

"Seda silmas pidades ning olles kaalunud plusse ja miinuseid, otsustasin CAS-i istungil osalemisest keelduda. Usun, et antud raamistiku ja kehtivate reeglite valguses oleks see kasutu ja mõttetu. Siiski teen kõik endast oleneva, et oma süütust tõendada. Seetõttu kavatsen end kaitsta maailma curlingu föderatsiooni ees, kelle pädevusse dopingujuhtumites võistluskeelu määramine kuulub."

Insidethegames.biz kirjutab, et suure tõenäosusega paluti Krušelnitskil madalat profiili hoida just seetõttu, et Venemaa saaks lõputseremoonial oma lipu all marssida. Selle tingimusteks on see, et OAR-i sportlased käituvad olümpial ausa spordi põhimõtteid järgides - samuti peab Venemaa Olümpiakomitee maksma 13 miljoni euro suuruse trahvi, mida ROK kasutab dopingu vastu võitlemiseks.

Eesti aja järgi kell 9.30 ilmus CAS-i kodulehele teade, et Krušelnitski on ikkagi dopingu tarvitamises süüdi mõistetud. Ta on ka ise reeglite rikkumist tunnistanud ning ajutise võistluskeeluga leppinud. Pronksmedali ümberjagamisega tegeleb CAS-i sõnul rahvusvaheline curlingu föderatsioon ja ROK.