Dopingut tarvitanud Venemaa curlingumängija tõttu medalita jäänud Norra segapaar nõuab medali kaelariputamiseks uut tseremooniat.

Pronksimatšis OAR-ile (olümpiaatleedid Venemaalt) 4:8 kaotanud Norra paar Magnus Nedregotten ja Kristin Skaslien tunnevad, et neid on röövitud.

"Algul tundsime suurt viha," vahendab Inside the Games Nedregotteni sõnu. "Olime kogu olümpia raskustes ja proovisime medalile jõuda, aga lõpuks jäime neljandaks. Kohutav oli mõelda, et nad tänu dopingule edu saavutasid."

"Kui Aleksandr Krušelnitski lõpuks süüdi jääb, siis on nad röövinud meie hetke - saada staadionil medal kaela. Seda on raske aktsepteerida. Mõistagi pole ta seni süüdi, kuni ta selleks mõistetakse," ei rutanud norrakas sündmustest ette.