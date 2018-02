DELFI PYEONGCHANGIS | Venemaa esindamisest loobunud laskesuusatäht sihib juba täna ajaloolist rekordit

2008. aastal Venemaa esindamisest loobunud ja Slovakkia koondise dressi selga tõmmanud 33-aastane Anastassia Kuzmina läheb täna naiste 7,5 km pikkusel laskesuusatamise distantsil rajale soosikuna. Kui ta jõuab ka võitjana finišisse, siis kirjutatakse see tulemus suurte tähtedega ajalooraamatutesse.

Omal ajal ei saanud Kuzmina Venemaa koondises treenerite poolt head võimalust ning tiitlivõistlustele pääsemiseks otsustas ta kodakondsust vahetada. Nii sai temast Slovakkia sportlane ning juba kaks kuud hiljem võitis ta 2009. aasta MM-il Pyeongchangis 15 km ühisstardiga sõidus hõbemedali.

2010. aastal võitis Kuzmina Vancouveri olümpial 7,5 km sprindis kuldmedali. Lisaks sai ta jälitussõidus kaela ka hõbeda. Neli aastat hiljem krooniti ta Sotšis taaskord sprindis olümpiavõitjaks.

Nende saavutustega on Kuzmina seni ainsaks naislaskesuusatajaks, kes suutnud naiste sprindis olümpial kaks kulda võita. Tänase võidu korral tõuseks ta aga ainsaks laskesuusatajaks, kes suutnud ühe kindla distantsi võita kolmel olümpial järjest.

Ühel alal on kolm kulda võitnud ainult Norra legend Ole Einar Björndalen, kuid tema kolm sprindikulda ei ole tulnud järjestikkustel olümpiamängudel. Björndalen oli sprindis parim 1998. aastal Naganos, 2002. aastal Salt Lake City's ja 2014. aastal Sotšis.

Naislaskesuusatajatest on üldse varasemalt kõikide distantside peale kokku suutnud kolm kuldmedalit võita ainult sakslanna Kati Wilhelm ja valgevenelanna Darja Domratševa.

Ka sel hooajal on Kuzmina heas hoos olnud just sprindis. Slovakkia koondise äss on sel hooajal võitnud kaks sprinti ja sellega on ta ainus, kes suutnud sel distantsil võidutseda üle ühe korra.

Naiste laskesuusatamine algab Pyeongchangis täna kell 13.15.