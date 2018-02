DELFI PYEONGCHANGIS | Venelasi huvitab olümpiamängudel kokkuvõttes ainult üks asi

Venemaa lippe näeb hokihallis igal pool. Foto: Valery Sharifulin, Valery Sharifulin/TASS

Venelaste jaoks on käimasolevad olümpiamängud olnud võrreldes varasemaga hoopis teistsugused – oma lippu, hümni ja tavapäraseid võistlusriideid neil ei ole. Tavapärast kullakoormat neil ka ei ole ning seni ongi võidetud ainult üks kuldne medal. Siiski tundub, et see venelastest fänne eriti ei morjenda, kuna tegelikult huvitab neid siin olümpial ainult üks asi.