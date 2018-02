DELFI PYEONGCHANGIS | Veerpalu läheb olümpial ka maratoni sõitma

Pyengchangis oma esimestel olümpiamängudel võistlev Andreas Veerpalu sai meeste 15 km vabatehnikasõidus kirja 58. koha ning tunnistas, et pigem tuli sõit raskelt.

“Algus oli raske. Lõpp läks natuke paremaks. Midagi head ei olnud. Üritasin alustada natuke rahulikumalt, et teisel ringil kellelegi sappa võtta. Kohe alguses ei olnud seda head tunnet ja ei olnud hea sõita,“ rääkis Veerpalu võistluse järel.

“Arvestades, et oli uisutehnika, siis pidin alustama rahulikult, et lõpuni kesta. Arvan, et taktikaliselt sõitsin õigesti,“ lisas ta. “Suusk oli väga hea. Otseselt enda maksimumiga ei jõudnud kogu aeg pingutada. Päris punases ei olnud. Sõitsin väikse varuga.“

Veerpalu tunnistas, et Pyeongchangis ootab lisaks teatesõidule teda ees veel ka maraton.