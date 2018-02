DELFI PYEONGCHANGIS | USA hokikoondiselt sümpaatne esitus, kuid medali püüdmine on neil raskendatud

Suurturniiridel tihti hädas olev USA hokikoondis suutis Pyeongchangi mängudel tagada endale koha kaheksa parema sekka.

Ka Pyeongchangi olümpial on USA olnud turniiri algusest peale raskes seisus, kui kohe avamängus jäädi lisaajal 2:3 alla Sloveeniale. Seejärel võideti küll 2:1 Slovakkiat, kuid lõpetuseks saadi 0:4 keretäis venelastelt. Nii ei oleks olnud midagi üllatavat, kui ameeriklaste olümpiateekond oleks läbi saanud juba kaheksandikfinaalides. Siiski läks aga teisiti ning pigem suudeti näidata vägagi korralikku mängu. Taaskord oli vastaseks Slovakkia ning sel korral võeti kindel 5:1 võit.

Kui USA on läbi aastate olnud hokitiimiks, kes ei suuda oma täit potentsiaali välja mängida, siis tihtilugu võib sama väita ka Slovakkia kohta. Slovakkiat on ikka peetud hoki suure kuuiku järel maailma seitsmendaks hokitiimiks, kuid suurte staaride olemasolule vaatamata on neil jäänud reeglina potentsiaal avamata.

Seekordses mängus USA vastu said slovakkidele saatuslikuks enda rumalad eksimused. Liialt korjati karistusminuteid ning just nendest olukordadest jäädi ka tagaajaja rolli.

USA on käimasolevaks turniiriks kokku pannud küllaltki kaheldava väärtusega tiimi. Lisaks näiteks AHL-i ja kohalike ülikoolide mängijatele on meeskonnas mitmeid Šveitsi ja Saksamaa liiga mängumehi. Ilmselgelt on niimoodi keeruline päris suurt mängu mängida. Kui Slovakkia alistamiseks sellest piisas, siis edasi võib minna raskeks.

USA koondist ootabki nüüd ees kohtumine Tšehhiga. Tšehhid olid üks neljast meeskonnast, kes pääsesid otse veerandfinaali. Alagrupiturniiril näitasid tšehhid head hoogu ning alistasid lisaajal 3:2 ka Kanada.

Kes tegid skoori?

USA asus kohtumist Slovakkia juhtima teise kolmandiku alguses, kui värava sai kirja Ryan Donato. Vähem kui minuti hiljem tegi 2:0 James Wisniewski. Kolmandiku keskel viskas Mark Arcobello juba ameeriklaste kolmanda värava.

Slovakkia viskas teisel kolmandikul Peter Ceresnaki isikus ühe värava tagasi, kuid viimasel kolmandikul vormistasid lõppskoori ameeriklased Garrett Roe ja teise värava visanud Donato.

Kuidas on USA-l tavaliselt olümpiaturniiridel läinud?

USA-s on hokimängijate valik lai ja ülimalt mitmekesine, kuid suurturniiridel jõuavad nad harva suure eduni. Olümpiamängudelt pärineb nende viimane kuldmedal 1980. aasta Lake Placidi mängudelt. Toona alistasid USA amatööridest ülikooliõpilased legendaarseks saanud mängus 4:3 NSVL-i.

Edaspidi on ameeriklased suutnud noppida ainult kaks olümpiamedalit – kahel korral on võidetud olümpiahõbe ja mõlemal juhul on seda suudetud Põhja-Ameerikas toimunud olümpiamängudel (2002. aastal Salt Lake Citys ja 2010. aastal Vancouveris).

Viimati suutis USA hokikoondis väljaspool Põhja-Ameerikat aga olümpiamedali võita 1972. aastal. Toona jagati autasusid Jaapani linnas Sapporos. Esikoha teenis toona NSVL.