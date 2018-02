DELFI PYEONGCHANGIS | Tormis Laine olümpiast: mul on siin staaride pealt kindlasti palju õppida

17-aastane eesti mäesuusataja Tormis Laine teeb Pyeongchangis oma olümpiadebüüdi, kui ta astub starti slaalomis ja suurslaalomis. Lainele tõi olümpiapääsme võimas lõpuspurt, kui ta võistles 29 päeva jooksul 15 korda ja tõusis FIS-punkti põhjal parimaks eestlaseks.

“Niimoodi võistlemine oli väga lahe kogemus. Kui selles karussellis sees olla, siis ei tunne mingit väsimust. Kui see periood sai läbi, siis see jättis endast märgi maha,“ sõnas Laine, kes oli hiljuti toimunud juunioride MM-i ajal haige. “Haiguse taha kindlasti pugema ei hakka. Ise tegin selle valiku. Olin rütmis sees ja tahtsin võistelda.“

Laine jõudis Pyeongchangi eile ning esialgu võtab rahulikult ja taastab füüsilist vormi. Seejärel läheb ta alles rajaga tutvuma. Raja raskusastet ja enda lõppkohti ta esialgu pakkuda ei oska. Suurimat rõõmu tunneb ta sellest, et saab jälgida suurte staaride võistluseelset rutiini ja sealt tuleviku tarbeks endale midagi kõrva taha panna.

“Mul on raske raja kohta midagi öelda, sest ma pole kunagi MK-sarjas sõitnud. Ma ei tea, mis koht mul oma parima sõiduga olla võiks. Aga on huvitav näha, kuidas staarid sõidavad ja võistlusteks ette valmistuvad. Eks ma kindlasti õpin nende pealt siin palju,“ rääkis Laine. “Ma ei oska öelda, kas olümpiarada on minu karjääri raskeim katsumus. Ma olen treeninud MK-sõitjatega ühel mäel ja rajal. Nemad valivad endale treeninguteks rakseid radu. Ka FIS-i võistlusi tehakse MK-radadel. Ma ei usu, et olümpiarajad mulle probleeme valmistavad.“