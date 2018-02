DELFI PYEONGCHANGIS | Tormis Laine korralikust debüüdist: pigem teen paar viga, pärast ei taha midagi kahetseda

17-aastase Eesti mäesuusataja Tormis Laine debüüt olümpiamängudel tõi Pyeongchangist suurslaalomis 40. koha. Laine tunnistas, et teises sõidus julges ta juba rohkem riskida. Avasõidu järel oli ta olnud 50. positsioonil.

“Kindlasti riskisin ja ründasin teises sõidus rohkem. Paar viga tulid. Pigem olen sellega rahul, et andsin endast maksimumi. Midagi rohkem sees ei olnud. Pigem teen paar viga. Pärast sõitu ei taha tunda, et oleksin võinud veel natuke anda,“ sõnas ta sümpaatselt. “Kui riski võtad, siis võid hiljaks jääda ja suureneb väljasõidu oht. Treenimegi seda, et riske võtta ja rasketest olukordadest välja tulla.“

Laine tuleb Pyeongchangis rajale veel slaalomis, mis toimub 22. veebruaril. “Slaalomiks tunnen end juba nagu kala vees. Võrreldes tänasega tunnen end kindlasti paremini,“ arvas ta. “Sel aastal on slaalomis vorm olnud päris hea. Kui suudan seal 40. kohta parandada, siis võin olümpiaga rahul olla.“

Kuldmedai võitnud austerlasele Marcel Hirscherile kaotas Laine kahe sõidu kokkuvõttes 12,84 sekundiga. Sealt tahab eestlane tulevikuks teha omad järeldused. “Teame, mille kallal tööd teha. Saame vaadata nelja aasta pärast (Pekingis), milline on siis parimatega vahe, kui just ise ei ole parim,“ andis ta aimu oma suurtest sihtidest. “12 sekundit kaotust Hirscherile ei ole minu kohta halb. Olen ju 17-aastane ja parimad aastad on alles ees. Arvan, et Hirscheri reie ümbermõõt on praegu kaks korda minu oma,“ teab Laine, mille kallal on vaja veel tööd teha.

Koos kõikide ässadega Pyeongchangis viibimist tahab ta kindlasti igakülgselt ära kasutada. “Kindlasti sain neid natuke jälgida. Siiski tuleb ka enda võistlusele keskenduda. Edaspidi on plaan mõnele tipule juurde minna ja natuke rääkida. Ilmselt tulevad sealt parimad nipid välja,“ avaldas ta plaani, kuidas koguda tuleviku tarbeks vajalikku infot.