DELFI PYEONGCHANGIS | Tiirmaa: seljas oli selline valu, et hommikul ei saanud püksegi jalga

Eesti kahevõistleja Karl-August Tiirmaa pidi Pyeongchangi olümpial esimese hüppetrenni seljavalu tõttu vahele jätma. Suusatamas sai ta siiski käia.

“Täitsa tühja koha pealt tundsin valu. Bussiga sõites sain aru, et on valus. Hommikul ei saanud püksegi jalga. Minu jaoks täiesti uus probleem,“ kirjeldas Tiirmaa ja arvas teadvat ka valu põhjust: “Võib olla oli selge haige seetõttu, et tõstsin külmalt määrdekaste ja muid asju.“

Nüüdseks on Tiirmaa saanud massaaži ja ka elektriravi ning täna loodab ta juba mäele minna. “Arvan, et ei ole häda midagi. Saab hakkama,“ märkis ta.

Olümpiamängude eesmärkide kohta sõnas ta, et sooviks ikka teha hooaja parima esituse. “Kindlasti ootan hooaja parimat võistlust. Ootaks head ja normaalset hüpet. Minu jaoks oleks normaalne sooritus, kui hüpete järel oleksin kohtadel 20.-30. See oleks normaalne,“ sõnastas ta ootused.