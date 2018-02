DELFI PYEONGCHANGIS | Suusarajad tehti golfi tõttu loodetust kergemad

Murdmaasuusatajad panevad pisut pahaks, et Pyeongchangi rajad on lihtsamad, kui esialgu lubati.

Võistluste tehniline delegaat soomlane Jussi Prykäri selgitas, et kuna 80% radasid kulgeb künklikul golfiväljakul, tuli teha kompromisse. Suusatajad ei tohi sõita üle mõne koha ja kindlasti mitte üle griinide, kus veeretatakse palli ja mille kallist muru ei tohi ohtu seada.

Prykäri sõnul on rajad siiski piisavalt rasked: kõrguste vahe 57 ja pikim tõus 35 meetrit. Võrdluseks: Otepää trassil on need näitajad 60 ja 57.