DELFI PYEONGCHANGIS | Supersõidu teinud Marten Liiv: kõik õnnestus, poolakas aitas eelnevalt palju

Eesti kiiruisutaja Marten Liiv sõnas enne 1000 m distantsi, et sooviks olümpiajääl oma põhidistantsil vähemalt ühe konkurendi selja taha jätta. Reaalsuses suutis Liiv 1000 m sõidus 36 mehe konkurentsis välja sõita aga tulemuse 20 parema seas. Lõppkohaks kujunes Liivil lõpuks 18.

“Ise olen väga rahul. Kõik õnnestus. Sõitsin viimati Inzellis ka hea aja. Täna oli sama tunne nagu Inzellis kui sõitsin 1000 m 1.09-ga,“ sõnas Liiv, kelle tulemuseks olümpiajääl märgiti 1.09,75.

Võrreldes konkurentidega suutis Liiv kõvasti sõita just viimast ringi. Eestlase sõnul oli aga ka temal seal raske. “Lõpus kõik kangestusid. Ka mina. Polegi nii rasket viimast 200 m olnud. Pidi ikka korralikult pingutama. Viimane ring oli võrreldes teistega aga parem,“ tunnistas Liiv. “Täna jäin isegi enda stardi ja esimese ringiga rahule. Üks minu parimaid starte ja esimene ring võrreldes Euroopas toimunud võistlustega.“

Liivi jaoks oli see teine start sel olümpial. Eelnevalt oli ta võistlustules olnud 1500 m sõidus, kus sai 33. koha. “Pigem oli hea, et sain 1500 m distantsil kogemuse kätte. Tuli igati kasuks, et 1500 m oli enne 1000 m sõitu. Eilne õhtu oli ka minu jaoks väga rahulik. Hommikul ärgates oli närv sees. Kui on tähtsad võistlused, siis eelmisel õhtul ei ole väga pingeid.“

Hea esituse järel soovis Liiv tänada ka Poola sprindikoondist, kes võttis ta enne olümpiat oma tiiva alla. Eestlane tegi otsustava ettevalmistuse koos 500 m distantsil 13. koha saanud poolaka Artus Was'iga. “Tema andis mulle õpetussõnu ja juhendas ka veidike,“ kiitis Liiv poolakat.

1000 m distantsi lõpptulemused:



1. Kjeld Nuis (Holland) 1.07,95

2. Havard Lorentzen (Norra) +0,04

3. Tae-Yun Kim (Lõuna-Korea) +0,27

4. Joey Mantia (USA) +0,61

5. Takuro Oda (Jaapan) +0,61

6. Kai Verbij (Holland) +0,66

18. Marten Liiv +1,80