DELFI PYEONGCHANGIS | Sport on aastas 800 miljardit dollarit väärt tööstus ning seetõttu tehakse olümpial meeletus koguses dopinguteste

Pyeongchangi olümpiamängudel oli kohaliku aja järgi neljapäeva hommikul kavas Rahvusvahelise Antidopinguagentuuri WADA pressikonverents, kus räägiti senistest probleemidest ja vaadati ka tulevikku. Lisaks WADA presidendile sir Craig Reediele ja WADA peadirektorile Olivier Nigglile astus pressikonverentsil üles ka olümpiamängudel dopingukontrollide tegutsemist jälgiv vaatleja Ben McDevitt.

McDevitt rääkis veidike lähemalt, kuidas WADA kavatseb dopinguprobleemiga võidelda. Samas tõdes ta, et sport on koguni 800 miljardit USA dollarit väärt tööstus ning seetõttu leidub ikka ka valemängijaid.

“Doping teeb spordi mainele parandamatut kahju. Me kõik teame, et sporditööstus on väärt 800 miljardit USA dollarit aastas. Seetõttu ei kao ka doping kuhugi,“ tõdes McDevitt. “Kogu tegevus muutub kogu aeg aina üksikasjalikumaks. Doping on aina laialdasemalt kättesaadav ning seda on aina keerulisem tuvastada.“

McDevitti sõnul on seetõttu Pyeongchangi olümpiamängude eel tehtud kõvasti dopinguteste ning seda tehakse ka mängude ajal.

“Alates eelmise aasta aprillist on tehtud kokku seitsme olümpiaala sportlastele 17 000 dopingutesti. Olümpiamängude ajal jätkub testimine täie hooga. Kokku on plaanis olümpiamängudel teha sportlastele 2500 dopingutesti. Tehakse nii uriini- kui ka vereteste,“ lisas ta.

Kokku osaleb Pyeongchangi olümpial 2952 sportlast.