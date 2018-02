DELFI PYEONGCHANGIS | Sildaru kange konkurent saatis eestlannale õnnitlusi: sünnipäev on aasta parim päev, tahaks teda siin näha

Kelly Sildaru tegemistele kaasa elavad fännid mäletavad kindlasti 2015. aasta X-Mänge, kus pargisõidus võidutsenud eestlanna kõige suuremaks konkurendiks oli norralanna Tiril Sjaastad Christiansen. Viimastel aastatel ei ole Christiansenil kõige paremini läinud, kuid mitmetele traumadele vaatamata jõudis ta olümpiafinaali, kus sai üheksanda koha.

“Olen lihtsalt õnnelik, et jäin oma teise sõidu järel ellu. On olnud suurepärane päev ja olen kõigi tüdrukute üle õnnelik,“ rääkis Christiansen Delfile. “Teekond siia (olümpiale) on olnud pikk ja künkilk. Siin olemine on minu jaoks sama hea nagu kuldmedali võitmine. Arvasin kuu aega tagasi, et ma ei jõuagi olümpiale. Ma ei tunne end kunagi päris tervena. Mul on viimasel ajal olnud mitmeid vigastusi. Praegu on mul ka pöial katki.“

Christianseni sõnul näitasid naised olümpiarajal head taset. “Arvan, et võistlus ei oleks olnud teistmoodi, (kui Kelly oleks stardis olnud). Poodiumile jõudnud tüdrukud sõitsid väga hästi. Ma ei ole kunagi varem sellist taset näinud. Lahe on olla osa sellest progressist. Arvan, et ta (Kelly) oleks sõitnud väga hästi, kui ta oleks siin olnud. Kuid nagu näha, siis paljud väga head tüdrukud ei pääsenudki finaali. Nii need asjad meie alal lihtsalt on. See sport on nii raske.“

Lõpetuseks tervitas Christiansen Kellyt ka tema sünnipäeva puhul. Kelly sai täna 16-aastaseks. “Palju õnne talle! Nüüd võib ta poistega välja minna. Võib olla ta isa lubab,“ alustas ta tervitust lõbusalt. “Sünnipäev on aasta parim päev. Oleks hea teda siin näha. Mul ei ole tema taseme kirjeldamiseks sõnu. Ta on lihtsalt nii hea. Nüüd tuleb juurde aga palju noori sportlasi, kes on väga head. Mina tunnen end juba sellel alal vanaemana,“ teatas 22-aastane Christiansen muigega.