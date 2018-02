DELFI PYEONGCHANGIS | Selgus Eesti koosseis sprinditeateks, Anette Veerpalu lendas koju

Murdmaasuusatajatel on Pyeongchangis järgmine distants kavas komapäeval, kui medaleid hakatakse jagama vabatehnikas sõidetavas sprinditeates. Eesti paneb välja meeskonna, kuid naisi starti minemas ei ole.

Eesti koondise treener Anti Saarepuu avaldas, et meestest lähevad rajale Karel Tammjärv ja Marko Kilp.

“Karel oli kindel valik. Teise sõitja osas tuli valik teha Marko ja Raido (Ränkeli) vahel. Raido tegi viimase trenni ära ning tõdes, et tervis ei ole päras 101 protsenti,“ avaldas Saarepuu, et teise sõitja osas käis valik Kilbi ja Ränkeli vahel. “Pärast teatesõitu oli selge, et Karel sõidab kindlasti ka sprinditeadet.“

Saarepuu sõnul on sprinditeates ees ootamas raske rada ning paljud riigid panevad välja distantsisõitjaid. “Rada on raske. Loodetavasti veab Marko välja,“ avaldas Saarepuu lootust.

Kui Pyeongchangi tuli kohale ka kaks Eesti naissuusatajat, siis praeguseks on Lõuna-Koreas ainult Tatjana Mannima. Samuti olümpiale tulnud Anette Veerpalu on nüüdseks juba kodus tagasi. Veerpalu haigestus olümpial esimese stardi eel. Praeguseks on ta tervenenud, kuid noore sportlase organismi ei olnud otstarbekas haiguse järel kohe kurnama hakata.

Saarepuu sõnul on paika pandud ka sportlased, kes lähevad kahel viimasel päeval rajale. Meeste 50 km klassikasõidus stardivad Karel Tammjärv, Algo Kärp ja Andreas Veerpalu ning naiste 30 km klassikasõidus Tatjana Mannima.