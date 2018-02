DELFI PYEONGCHANGIS | Saskia Alusalu ilulistidest: mul on hea meel tõestada, et ma ei olnud selle asja pärast siin

Saskia Alusalu sõitis Pyeongchangi olümpiamängudel kiiruisutamise naiste ühisstardiga sõidus välja neljanda koha. Alusalu sai läbi olümpia ka rahvusvahelises plaanis väga palju tähelepanu, kui alates avatseremooniast kirjutati üle maailma tema ilust.

Pärast ühisstardiga sõidus neljanda koha saavutamist tõdes Alusalu, et tal on hea meel nüüd ka sportlike tulemustega silma paista.

“Tähelepanu oli palju ja kõik need iludusvõistluse küsimused. Mul on hea meel tõestada, et ma ei olnud selle pärast siin,“ rõõmustas Alusalu oma neljanda koha üle.

Eestlanna sõnul oli ta võistluse eel ka parajalt närvis, kuid vaatamata sellele õnnestus kõik ideaalselt. “Enesetunne läks kogu aeg paremaks. Lõpuks muutus jää minu jaoks päris koduseks,“ sõnas Alusalu, kes viibis olümpiakülas kokku kolm nädalat. “Kindlasti annab see saavutus tulevikuks kõvasti motivatsiooni juurde.“