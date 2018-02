DELFI PYEONGCHANGIS | Saskia Alusalu erinevatesse ilulistidesse kuulumisest: mind on ennastki imestama pannud, kuidas see võimalik on

Eesti kiiruisutaja Saskia Alusalu on Pyeongchangi olümpiamängudel saanud väga palju tähelepanu. Kui alles tegi temast loo olümpiamängude ametlik ajakiri, siis ülemaailmselt on ta mängude avamisest saadik kuulunud erinevatesse nö ilulistidesse.

“Tore kindlasti, kuid ma ei arva, et see on põhjus, miks ma siin olen,“ sõnas Alusalu esmalt nende nimekirjade kohta, kuid tunnistas, et ta on säärastest asjadest ka ise teadlik.

“Paljud teised uisutajad on saatnud erinevate Itaalia ajalehtede viiteid või Poola ja USA meediakülgede linke. Mind on imestama pannud, kuidas see võimalik on, et asjad niimoodi lähevad. See on kõik aga väga väline. Hindan pigem seda, kui mind hinnatakse inimesena, mitte ainult väliselt.“

Alusalu on enda sõnul olümpiarütmi praeguseks hästi sisse elanud ning praeguseks on saavutatud tavapärane töörütm.