DELFI PYEONGCHANGIS | Ränkel andis lootust, et teatesõidust saab ikka asja

Pyeongchangi olümpiamängudel oma teise stardi teinud Raido Ränkel sai 15 km vabatehnikasõidus kirja 59. koha. Ränkel tunnistas, et olümpia eel põetud haigus on ikkagi jätnud oma jälje ja seekordne võistlus oli sellise vormi pealt veidike palju.

“Kui päris ammu ei ole ühtegi distantsi sõitnud, siis ei jõuagi sõita. 15 km veel päris normaalselt läbi sõita ei jõua. Pool maad oli normaalne, siis läks päris raskeks,“ tunnistas Ränkel. “Pärast haigust ei ole midagi head olnud. Lootus oli, et jõulude ajal läheb seis heaks, kuid siis tuli haigus ja sinna see olümpia läks.“

Samas avaldas Ränkel lootust, et ta on piisavalt valmis, et kaasa lüüa 4x10 km teatesõidus. Kui Ränkel on valmis teatesõidus startima, siis see tähendaks, et tiimi ei oleks vaja kaasata sprinterit Marko Kilpi.

Sprinditeate kohta tõdes aga Ränkel, et see võib tema jaoks vahele jääda ja võimaluse võivad saada Kilp ja Karel Tammjärv. “Lõpuks treener otsustab,“ lisas ta.