DELFI PYEONGCHANGIS | Pargisõidu olümpiavõitja: kui Kelly Sildaru oleks stardis olnud, siis seisaks tema praegu minu asemel kuldmedal kaelas

Naiste freestyle-suusatamise pargisõidus krooniti Pyeongchangis olümpiavõitjaks 27-aastane šveitslanna Sarah Höfflin. Kui Delfi palus Kelly Sildarul veebruari alguses tulevast olümpiavõitjat ennustada, siis pakkus ta isa Tõnise eeskujul välja Tess Ledeux'i ja Johanne Killi, kuid lisas omalt poolt nimekirja veel Höfflini. Kaks nädalat hiljem ongi Höfflin olümpiavõitja.

Pärast pargisõidu medalivõitjate pressikonverentsi astus Delfi Höfflinile ligi ja uuris, kas ta ka ise pidas end võistluse eel soosikuks ja kuidas oleks olümpiavõistlus välja näinud, kui kohal oleks olnud ka Kelly Sildaru.

“Ei, ma ei tundnud üldse end favoriidina. Pigem pidasin ma siiski favoriitideks Johanne Killit ja Tess Ledeux’d,“ tunnistas värske olümpiavõitja.

“Kelly põlvevigastus oli tervele freestyle-suusatamise kogukonnale suureks löögiks. Me tõesti tundsime temast täna siin puudust. Kelly on nii teistele tüdrukutele kui ka mulle suureks motivatsiooniallikaks. Ta innustab meid kõiki,“ lisas ta.

Lõpetuseks tunnistas Höfflin ise, et tõenäoliselt oleks olümpiakuld kuulunud just Sildarule, kui ta oleks Pyeongchangis stardis olnud. “Olen jätkuvalt veendunud, et ta on maailma parim naissuusataja. Kui ta oleks täna siin olnud, siis seisaks just tema võitjana minu asemel,“ avaldas Höfflin.