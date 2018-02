DELFI PYEONGCHANGIS | Oma tiitlivõistluste parima koha saanud Mannima: Alguses mõtlesin, et täitsa uskumatu, kuidas ma lõpuni jõuan?!

Pyeongchangi 30 kilomeetri klassikatehnika ühisstardiga sõidus oma tiitlivõistluste parima koha (28.) välja sõitnud Tatjana Mannima jäi tulemusega mõistagi rahule.

"Esimesel ringil oli mul nii raske. Mõtlesin, et täitsa uskumatu, kuidas ma lõpuni jõuan?!" meenutas Mannima, aga ta teadis, et edaspidi läheb paremaks. "Tõesti läks väga hästi. Kiidan hooldemeeste tööd - ikka väga head suusad olid. Enne viimast ringi vahetasin suuski ja tundsin, et peab ja libiseb väga korralikult. Siis tundsin ennast ka hästi ja teadsin, et pean käiku panema," kirjeldas ta viimast ringi, kus mitu kohta tõusis.

Mannima senise karjääri parim tiitlivõistluste koht oli 2013. aasta MM-il 31. koht sel samal distantsil. "Alguses näitasin head tulemust sprindis ja nüüd veel paremat tulemust ka pikal distantsil," oli ta oma olümpiaga rahul. "Rajal õnnestus täna kõik - sain korralikult juua ja hooldemehed tegid ka hea töö."

Mis Mannimal kevadel veel plaanis on? "Hooaeg veel kestab. Sõidan veel MK-etappe ja Eestis mõnel võistlusel."