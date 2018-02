DELFI PYEONGCHANGIS | Norra talispordi unistuste täitja: me sünnime suusad jalas

Norra seadis Pyeongchangi olümpiamängude eel eesmärgiks 30 medali võitmise. Varasemalt oli nende tippmargiks 26 medalit, mis võideti nii 1994. aasta Lillehammeri kui ka 2014. aasta Sotši mängudel. Kolmapäeva hommikul saadigi Pyeongchangis 30 medalit kokku. Eesmärgi täitis 25-aastane naismäesuusataja Ragnhild Mowinckel.

Mowinckel oli Lõuna-Koreas võitnud juba hõbemedali ülisuurslaalomis ning nüüd lisas ta samat värvi autasu ka kiirlaskumises. Võistlusele järgnenud pressikonverentsil oli rahvusvahelise meedia peamine huvi ikkagi Norra üldine edu sel mängudel.

Nii tahetigi mäesuusataja käest teada, kuidas saab 5 miljoni elanikuga riik võita taliolümpialt 30 medalit. Vastus oli Mowinckelil loomulikult olemas.

“Meil on seal palju lund,“ alustas ta lõbusalt. “Meil on üldse hea keskkond talispordi jaoks. Meil on ütlemine, et sünnime suusad jalas. Mõnikord tundub, et see ongi tõsi. Reaalsuses oleme suutnud võtta aga oma headest tingimustest maksimumi.“

Ja nagu Mowinckel tõdes, siis iga norralane läheb olümpiamängudel end ületama ja seetõttu ei ole nende puhul ka igasugused üllatused välistatud. “Kui sa ei ürita olla parim, siis sa kahetsed seda. Kui hooaja jooksul võid sa mõnel võistlusel veidike tagasihoidlikumalt võtta, siis tiitlivõsitlustel tuleb võtta veidike rohkem riske,“ selgitas ta teist norralaste edu valemit.