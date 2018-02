DELFI PYEONGCHANGIS | Mati Alaver maksab kasahhidele tagasi kogu aastapalga

Eesti suusatreeneri Mati Alaveri hoolealuse Aleksei Poltoranini olümpiamaraton ebaõnnestus: kuldmedalit jahtima läinud kasahh sai distantsi lõpuosas "haamri" ning lõpetas alles 15. kohal, kaotades võitjale Iivo Niskanenile üle viie minuti.

"Aleksei Poltoraninil ja minul on pettumus meeletu, et nõnda läks. Selge siht oli kuldmedal," nentis nördinud Alaver sõidu järel. "Aga oleks me teadnud, et Poltoraninil läheb lõpuks nii raskeks, oleksime valinud teise taktika. Läksime riskile. Poltoranin oli paar korda haige ja seetõttu jäid mitmed vastupidavustreeningud läbi viimata. Ta pidi haigusest taastuma, enne kui oleks saanud tugevaid tempotrenne teha."

Alaver tunnistas, et Poltoraninile sai saatuslikuks "haamri saamine". "Poltoranin sai sõidu ajal rahvusliku romantismi väljendit kasutades haamri, aga füsioloogiliselt tähendab see, et veresuhkur läheb alla piiri ja lihas enam ei tööta. See on inimese kaitsereaktsioon. Kahjuks me ei näinud seda ette, et niisugune asi võib juhtuda."

Oma tuleviku kohta ei hakanud Alaver praegu midagi kindlat väitma - ta ei tea sedagi, kas koostöö Poltoraniniga jätkub. Kindlasti täidab aga Alaver oma lubaduse ning tagastab medalita jäämise tõttu kasahhidele oma aastapalga. "Kahtlemata on Poltoranin praegu väga emotsionaalses seisundis, aga tal on väga tugev analüüsivõime ja homme räägime temaga sellest, mis juhtus. Praegu ma ei taha tema haavadele soola raputada. Ma ei tea, kas meie koostöö jätkub, aga nagu ma ütlesin, maksan tagasi kogu aastapalga. See on mu enda soov, sest tulemust, mida me teha tahtsime, ei tulnud."