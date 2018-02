DELFI PYEONGCHANGIS | Marten Liiviga hakkab täna heitlema olümpiaajalugu teinud lätlane

Eesti kiiruisutamine lõpetab täna olümpiamängudel 50 aasta pikkuse pausi, kui meeste 1500 m distantsil asub starti Marten Liiv. Viimati oli Eesti kiiruisutaja olümpiamängudel 1968. aastal Grenoble'is, kui joonele asus neli aastat varem olümpiakulla võitnud Ants Antson.

Meeste 1500 m distantsil on täna starti tulemas 35 meest. Lisaks eestlasele on stardinimekirjas ka lätlane Haralds Silovs. 21-aastase Liivi jaoks on tegemist olümpiadebüüdiga. 31-aastane lätlane on end aga kirjutanud juba olümpiamängude ajalukku.

Silovs tegi ajalugu 2010. aastal Vancouveri mängudel, kui ta osales nii kiiruisutamises kui ka lühirajauisutamises. Asja tegi erilisemaks veel see, et ta tegi erinevatel aladel kaasa ühel ja samal päeval.

2010. aasta 13. veebruar läks seega ajalukku päevana, kus üks sportlane osales samadel mängudel esmakordselt kiir- ja lühirajauisutamises. Lisaks oli ta esimene sportlane, kes osalenud ühel päeval kahel erineval olümpiaalal.

Aastate jooksul on Silovs jõudnud suuremate autasudeni lühirajauisutamises, kus ta on viiel korral kroonitud Euroopa meistriks. EM-idelt on tal kokku üheksa medalit.