DELFI PYEONGCHANGIS | Marten Liiv kirub kõva jääd

Kiiruisutaja Marten Liiv, kes teeb ülehomme olümpiadebüüdi, kirub Pyeongchangi kõva jääd, kuid loodab sellega harjuda.

Alustuseks stardib Liiv 1500 meetri distantsil, ent tema põhivõistlus toimub 23. veebruaril, mil sõidetakse 1000 m. Tänaseks oli Liiv vaid korra Pyeongchangi jääovaali proovinud, kuid rahule sellega ei jäänud.

„Jää on kõvem kui mujal,” selgitas Liiv. „Harjumatu. Mulle pigem halb, sest survet jääle on raskem saada. Aga eks ta ole pigem harjumise värk.”

Esimene võistlus aitab tunde sisse saada ja treeningud jääga kohaneda. Vormi kohta ütleb Liiv, et kui ta sai paar nädalat tagasi Inzellis kirja elu parima tulemuse Euroopas, siis praegu sõidaks selle üle. Paraku on Pyeongchangis praktiliselt võimatu isiklikku ja seega ka Eesti rekordit püstitada, eelkõige seetõttu, et olümpialinn asub meretasapinnal, mitte kõrgemal.

„Sel olümpial on esmane eesmärk tulevikuks kogemusi hankida,” tõdes Liiv. Ja kui lõppkoht algab numbriga 2, on Liiv rahul.