DELFI PYEONGCHANGIS | Marten Liiv: keegi ei taha olümpiadebüüdil viimaseks jääda, pigem võin rahul olla

Marten Liiv Pyeongchangi olümpiajääl. Foto: Phil Noble, REUTERS

Kiiruisutaja Marten Liiv tõusis esimeseks eestlaseks, kes 50 aasta pikkuse pausi järel olümiamängudele jõudnud. Liiv tuli Pyeongchangis joonele 1500 m distantsil, kus ta sai ajaks 1.50,23. Kuigi võistlus veel käib, siis on selge, et viimaseks eestlane ei jää. Praeguseks on tema selja taga Taipei mees William Tai, kes jäi Liivile alla 0,40 sekundiga. Kokku on stardis 35 meest.