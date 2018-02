DELFI PYEONGCHANGIS | Mannima esimese olümpiastardi järel: kohe pandi tempo peale, ei suutnud seda taluda

Pyeongchangi taliolümpiamängude esimene medalikomplekt mängiti välja naiste 7,5 + 7,5 km suusavahetusega sõidus. Ainsa Eesti koondise liikmena rajal olnud Tatjana Mannima leppis 56. kohaga, kaotust olümpiavõitjaks tulnud Charlotte Kallale kogunes 5.56,8.

"Sõidu klassikapool oli raske. Esiteks andsid suusad pisut tagasi ja teiseks olen harjunud maratone sõitma ja seal alustatakse rahulikult, aga siin pandi kohe tempo peale. Ei suutnud seda taluda," kirjeldas Mannima rajal toimunut.

Distantsi teine pool oli tema sõnul juba parem. "Uisupool oli hoopis teine, suutsin sõita küll. Ja viimased ringid olid väga head. Mõlemad rajad olid töörajad - puhkemomenti pole. Kui jõuad sõita, siis jõuad," lisas Mannima.

Mis edasi? "Järgmisena sõidan sprinti, siis 10 km uisku ja lõpuks 30 km klassikat, kus mul on suurimad lootused. Teen kaasa kogu programmi, kui juba tuldud sai. Kahju, et Anette Veerpalu haigestumise tõttu paarissprint ära jääb. Minuga on nii, et mida rohkem sõidan, seda paremaks lähen."