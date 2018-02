DELFI PYEONGCHANGIS | Lessing noppis olümpialt hindamatuid kogemusi, Ermits kirus jõuetut sõitu

Eesti laskesuusakoondise raudvara Roland Lessing ei pidanud Pyeongchangi olümpia 70. kohta millekski ning võttis oma viimased etteasted kokku iroonilise kommentaariga.

"Ei läinud väga hästi. Neli trahvi ja need kõik jäid enda taha," lausus 39-aastane Lessing. "Mis siin kogemustest rääkida, kogemused on iga päev uued. Tänagi hankisin lisa. Mida ma siit olümpialt sain? Vastus: hindamatuid kogemusi."

Parima eestlasena täna 32. koha saanud Kalev Ermits kirus kahte möödalasku, mis tulid esimesest ja kolmandast tiirust: "Kaks möödalasku jäävad kripeldama. Siin olnuks vaja rada nulliga läbida, et head kohta saada. Sõitsin kehvasti, olin jõuetu. Polnud minu võimete lähedalegi. Polnud minu päev."

Igas tiirus ühe möödalasu teinud ja 65. kohal lõpetanud Rene Zahkna: "Ei ole see, mida ma olümpialt ootasin. Lasin siin kahe võistluse peale kuus tiiru, aga ei ühtegi nulli. Täna olid kõigile võrdsed olud ja kusjuures päris head. Esimeses tiirus tõmbasin ise lasu alla, püstitiirus tõmbasin kehaga lasud ära - täielik jama! Lootsin head võistlust, aga läks nii. Samas sõita oli nauditav. Kiirus oli täiesti okei."

Kauri Kõivu ilusa sõidu rikkus neljas tiir, kust tuli kolm eksimust. Kolm esimest laskmist läbis elu teisel olümpial osalev ja täna 68. koha saanud Kõiv puhtalt. "Olen olümpial distantsil lasknud ühe trahvi, olen lasknud kaks trahvi, nüüd siis järelikult tuli kolme trahviga lõpetada. Siin pole midagi rääkida. Mööda on alati lihtsam lasta kui pihta," nentis ta. "Teisel ringil läks sõit raskeks. Mast on üsnagi maas, kui null trahviga on juba suured vahed. Neljandas tiirus mõtled, et kui lased sellegi nulliga, siis saad mingigi koha, aga läks nii..."