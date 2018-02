DELFI PYEONGCHANGIS | Kullamees Nisknaneni aitas võidule Eesti määrdemeister: suusad olid tõesti väga head

Kullamehe Iivo Niskaneni (keskel) edus mängis olulist rolli ka Eesti määrdemeister Are Mets. Foto: KAI PFAFFENBACH, REUTERS

Eesti määrdemeister Are Mets on aastate jooksul olümpiamedaliteni aidanud nii Andrus Veerpalu kui ka Justyna Kowalczyky. Nüüd teeb ta koostööd soomlastega. Kui igapäevaselt on ta Pyeongchangis kaks pronksmedalit võitnud Krista Pärmakoski isiklik määrdemeister, siis täna aitas ta suuski valmistada ka meeste 50 km klassikasõidus võidutsenud Iivo Niskanenile.