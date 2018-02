DELFI PYEONGCHANGIS | Kristjan Ilves: valisin murdmaarajal vale taktika

Pyeongchangi olümpiat normaalmäe võistlusel 16. kohaga alustanud kahevõistleja Kristjan Ilves tõdes, et oma võistlusega ei jää ta ühest küljest rahule, teisalt aga ei ole ka millegi üle otseselt nuriseda.

"Suunurgad pole pärast võistluse lõppu üleval ega all vaid sirged," nentis Ilves. "Keskmine sooritus. Hüppemäel olid olud võimatud. Võinuks parema tuule saada, aga olen rahul sellega, mis oli. Tähtis, et hüppamise fiiling on taas hea ja seda on suurel mäel vaja."

Murdmaarajal alustas Ilves nobedalt, kuid sõidu teine pool vajus ära. "Sõidus läksin taktikaga alt. Selle asemel, et omas tempos alustada,, hakkasin meestega, ka Rydzekiga, kaasa minema. Tõmbasin end veidi kinni."

"Eks ma läksin maksimumi võtma. Heal päeval olekski pisut paremat suutnud, 12.-13. võinuks olla maksimum, aga täna oli nii, 16. koht. Kahjuks pidin palju üksi sõitma. Kohati oli tugev tuul vastu ja siis rapsid justkui tühja. Jätsin paraku eesolijatega vahe aina sisse. Ütleme, 90% suutsin endast anda, 110% mitte. Eesti parim koht olümpial pole paha, aga olen kindlasti võimeline enamaks."

Nüüd vaatab Ilves ette juba suure mäe võistluse poole. "Suurel mäel oleks rohkem võtta. Kaks-kolm kohta tahaks kindlasti parandada."