DELFI PYEONGCHANGIS | Kristjan Ilves: kurb, et ei suutnud täna oma klassi välja hüpata

Kristjan Ilvese suure mäe võistluse hüpe Pyeongchangi olümpial kandus vaid 123,5 meetrini (114 punkti), startides suusarajale alles 16. kohalt.

"Kurb, et ei suutnud täna oma klassi välja hüpata," nentis Ilves, kes ka proovivoorus end korralikult lendama ei saanud.

"Taganttuul oli - siin mäel on suur õnnefaktor - aga see polnud peamine. Pole täna head hüpet tulnud. Ei usu, et võistluspinge... Aga äratõukel läks rabistamiseks. See polnud minu hüpe."

Enda kohta normaalse hüppe tegi Karl-August Tiirmaa, kes kandus 116 meetrini ja sai 89,3 punkti. Tiirmaa läheb 10 km suusasõidule 34. kohalt.