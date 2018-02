DELFI PYEONGCHANGIS | Kõikide tiitlitega pärjatud ässad tutvustasid tulevast olümpiaala - lumevõrkpalli!

Pyeongchangi olümpiamängude ajal korraldasid austerlased lumevõrkpalli show-mängu. Pikemas plaanis soovitakse lumevõrkpalli lülitada ka taliolümpiamängude kavva. Seega loodetakse, et võrkpallist saab esimene ala, mis on kavas nii suve- kui ka talimängudel.

Austerlaste poolt korraldatud üritusel olid kohal Brasiilia ässad Giba ja Emanuel Rego. Esimene võitis 2004. aastal Ateenas kuldmedali saalivõrkpallis, teine aga rannavõrkpallis. Lisaks astusid lumevõrkpallis üles serblasest Sydney olümpiavõitja Vladimir Grbic, Pekingi olümpiapronks Xue Chen, Lõuna-Korea tähtmängija Kim Yein-Koung ning austerlastest Euroopa meistrid Stefanie Schwaiger ja Nikolas Berger. Väljakul käis veel ka Monaco prints Albert.

“Võrkpalli võib igal pool mängida. Ka lumel. Külm kindlasti ei olnud. Olen ka Venemaal võrkpalli mänginud. Seal olen kogenud ka -52 kraadist külma. Vot see oli külm!“ muljetas olümpiavõitja Giba Delfile ning tõdes, et uuel alal võiks tõesti tulevikku olla.

Kõrgetest ametimeestest oli lumevõrkpalli esitlusel kohal Rahvusvahelise Võrkpalliliidu teine asepresident ja Euroopa Võrkpalliliidu president Aleksandar Boričic, kes tõdes, et eelkõige on läbi lumevõrkpalli eesmärgiks võrkpalli populariseerimine ja kui niimoodi jõutakse välja ka taliolümpiamängudele, siis see oleks suurepärane.

Kui võrkpallurid ei osanud veel öelda, millal lumevõrkpall võiks taliolümpiale jõuda, siis esimeste Euroopa meistrivõistlusteni ei ole enam palju aega. EM-tiitel mängitakse välja 23.-25. märtsini Austrias Wagrain-Kleinarlis ja Flachaus.