DELFI PYEONGCHANGIS | Kõik kõvad suusamehed alistanud üllatusvõitja: arvasin stardi järel, et minuga on kõik

Pyeongchangi olümpiamängudel krooniti meeste 15+15 km suusavahetusega sõidus olümpiavõitjaks norralane Simen Hegstad Krüger. 24-aastane Krüger kuulus küll tugevasse Norra tiimi, kuid neljast rajale läinud mehest olid just temale asetatud kõige väiksemad lootused – karjääri jooksul on ta võitnud ainult ühe MK-etapi ja olnud korra kolmas.

Olümpiadebüüt algas Krügerile kohutavalt, kui ta stardis kukkus ja murdis ka suusakepi. “Arvasin, et kõik on läbi. Olin pikali maas, kaks meest oli mulle otsa kukkunud ning lisaks oli katki ka suusakepp,“ meenutas Krüger juhtunut võistlusjärgsel pressikonverentsil.

Krügeri olukorra tegi veel raskemaks see, et klassikapoole kahel esimesel ringil tegi ees julma tempot soomlane Iivo Niskanen. Nii venitati grupp kohe pikaks.

“Olin pettunud. Tegemist oli minu esimese olümpiasõiduga ja see algas halvimal võimalikul moel,“ rääkis Krüger. “Tempo oli ees kõva. Mul ei õnnestunud liidreid enne vabatehnikat kinni püüda. Kui aga suuski vahetasin, siis tundsin, et minu jalad on jälle värsked. Sain aru, et minu jaoks on kõik veel võimalik.“

“Teadsin, et vabatehnika on minu trump. Pidin pärast kukkumist sõitma targalt ning võtsin eesmärgiks end mitte üleliigselt ära väsitada,“ sõnas Krüger.

Kui Krüger oli juhtgrupi kätte saanud, siis eelviimasel ringil otsustas ta rünnata. Lõpuks osutus see rünnak ka võidukaks. Pressikonverentsil tunnistasid nii hõbemedali võitnud Martin Johnsrud Sundby kui ka pronksimees Hans Christer Holund, et vastavalt paika pandud tiimitaktikale ei tohtinud nemad ülejäänud gruppi kaasmaalasele järgi vedada.

Kui nii Sundby kui ka Holund olid veendunud, et Krügerit ei püüa enam keegi, siis otsustasid ka nemad grupist lahti rabeleda. Nii jõudiski Norra meeste murdmaasuusatamise avadistantsil kolmikvõiduni.