DELFI PYEONGCHANGIS | Kilp jäi sõiduga rahule, Ränkel sai viimase tõusu otsas haamri

Pyeongchangi taliolümpial murdmaasuusatamise klassikasprindi kvalifikatsioonist 15. ajaga edasi pääsenud Marko Kilp kiitis head suuska ja ütles, et parandamisruumi veel on.

"Hea sõit oli, aga alati saab paremini, kui just esimene ei ole," sõnas Kilp, kes jäi väga rahule ka oma tänase suusaga.

Raido Ränkel, kes jäi esimesena 30 edasipääseja hulgast välja, sõnas oma võistluse kohta: "Võtsin välja, mis võtta oli, sest seisund pole pärast haigust parim. Saatuslik oli see, et sain viimase tõusu otsas haamri. Võtsin end kokku, kuid kahju, et veerandfinaalist välja jäin. Kui rinnanumber on 33, siis loodad, et võtad kellegi eest ära. Võtsingi mitu meest, aga tagumised võtsid mind."

53. kohaga piirdunud Karel Tammjärv sõnas: "Ootasin paremat, aga suusavahetusega sõit oli jalgades. Eks ma ikka lootsin, sest rada oli raske, aga teist tõusu ei võtnud nii, nagu vaimusilmas ette kujutasin. Tempo oli kesine, jäin mäel peaaegu seisma. Aga mina pole tähtis, olen sprindis augutäide. Tähtis, et Marko edasi sai. Töötasime kõik selle nimel. Isegi Algo Kärp tuli appi suuski testima."