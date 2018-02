DELFI PYEONGCHANGIS | Karel Tammjärv: mul läheb esimene pannkook ikka aia taha

Pyeongchangi olümpial meeste suusavahetusega sõidus 32. koha saanud Karel Tammjärv ütles, et tema ootused olid kõrgemad.

"Ootused olid kõrgemad. Usun, et kahe nädalaga läheb seis paremaks. Mul läheb esimene pannkook ikka aia taha. Ei õnnestu viimast treeningut nii tugevalt teha kui vaja. Seega on esimene võistlus minu jaoks hea litakas, mis aitab teiseks sõiduks lahti sõita," avaldas Tammjärv lootust, et 15 km vabatehnikasõiduks on tema seisund juba parem.

Ta lisas, et suusad pidasid hästi, kuid libisemine oli selle arvelt pisut kehvem. Külm ja tuuline ilm Tammjärvele muret ei valmistanud, sest ta oli nii soojalt riides, et rajal hakkas isegi pisut palav.

"Naljakal kombel oli lausa palav. Oli soe võrkpesu all ja külmaga probleeme ei olnud," sõnas Tammjärv, kellele ei teinud tuska ka võistluse ajal puhunud kõva tuul. "Ma olen nii suurt kasvu mees, et mind see ei mõjuta."

Norra mehed said täna kolmikvõidu - üllatusmees Simen Hegstad Krügerile järgnesid Martin Johnsrud Sundby ja Hans Christer Holund.