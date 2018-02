DELFI PYEONGCHANGIS | Kalev Ermits: kõvad mehed lasevad ka tuulega, mina polnud kõva mees

Eesti laskesuusatamise meeskond pidi olümpiamängude teatesõidus läbima kolm trahviringi ning lõpetas 18 riigi konkurentsis 13. kohal (+7.09).

Teist vahetust sõitnud ja lasketiirus ühe märgi üles jätnud Kalev Ermits ütles, et võistlus valmistas pettumuse. "Ei jäänud rahule. Kõvad mehed lasevad ka tuulega, mina polnud kõva mees," sõnas ta.

Hiljutise haigestumise taha Ermitsal midagi ei jäänud. "Haiguse sain lihtsalt läbitud, vinduma ei jäänud. Selle taha ei jäänud midagi."

Kas koondises peaks toimuma suured muutused? "Ebaõnne on meil rohkem kui õnnestumisi ja neid on teinekord raske alla neelata. Motivatsioon kaob sellises olukorras ära. Muutusi võib teha, aga kas nad ka tulemusi parandavad on juba iseasi. Olen peatreeneriga 7 aastat koostööd teinud ja jätkan seda. Vähemalt nõu küsin ikka, ka siis, kui ta lahkub," rääkis Ermits.