DELFI PYEONGCHANGIS | Johanna Talihärm: olen kahel võistlusel endast 110% andnud, täna alguses enam ei suutnud

Pyeongchangi olümpia naiste laskesuusatamise 15 km individuaalsõidus sai Johanna Talihärm 50. koha ning arvatavasti tal ühisstarti asja ei ole, kuid eestlanna pead selle pärast norgu ei lase.

"Arvan, et ühisstarti ma siiski ei pääse, aga ma ei hakka selle pärast tuju ära rikkuma. Esmalt pole mu nime isegi sel paberil olnud, kuhu märgitakse võimalikke ühisstarti pääsejaid ja teiseks oli see mu karjääri parim tiitlivõistlus ning siit tuleb vaid positiivne kaasa võtta," ütles Talihärm pärast võistlust.

Talihärmalt on sellelt olümpialt kaasa võtta aga karjääri parim koht. "Siit olümpialt sain uued eesmärgid - igas järgmises sõidus tahan parimat kohta üle sõita. Nüüd on parim koht 22. Loodan, et uus reaalsus ongi see, et ma hakkan 30 sekka mahtuma," on eestlanna lootusrikas.

Mis aga tänases sõidus valesti läks? "Esimeses kahes tiirus oli pea hajevi, sellest ka möödalasud. Raske oli keskenduda, vaimne väsimus painas. Olen kahel võistlusel endast 110% andnud, täna alguses enam ei suutnud. Kahes viimases tiirus sain asjad korda," ütles ta.