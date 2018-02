DELFI PYEONGCHANGIS | Isegi hambapastatuubile kehtivad karmid normid

Olümpiamängudel nalja ei mõisteta ning kõik on väga täpselt reguleeritud. Teadupärast on kõik sponsorlogod samuti rangelt kontrollitud ja end ei saa reklaamida firmad, mis ei ole mängudega seotud. Ka sportlased ei tohi olümpial oma isiklikke sponsoreid mainida ning seda isegi mitte sotsiaalmeedias.

Ajakirjanikke majutavas meediakülas on näiteks ajakirjanikele jagatud hügieenitarbeid, kuid näiteks hambapastatuub on osaliselt valge teibiga kinni kaetud. Olümpiamängude suursponsoriks on näiteks USA suurkorporatsioon Procter & Gamble, kelle omanduses on suuhügieeniga tegelev ettevõte Oral-B. Ajakirjanikele jagati aga kohalikku hambapastat, mis kaeti reklaamhuvisid silmas pidades valge teibiga.