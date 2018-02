DELFI PYEONGCHANGIS | Inimesi hirmutati telefonidele saadetud häiresõnumitega

Lõuna-Koreas ja Pyeongchangi olümpial ei jäeti midagi juhuse hooleks ning iga väiksema asja korral üritatakse inimesi teavitada ja aidata.

Nagu ka olümpiamängude eel räägiti, siis võimaliku ohu korral saadetakse inimeste mobiiltelefonidele hoiatussõnumeid. Nii täpselt juhtuski, kui Delfi olümpiatiim oli bussiga teel meediakülast peapressikeskusesse. Korraga hakkasid bussis inimestel telefonid helisema ning kõigile tuli mobiilile kaks häiresõnumit. Et segadus oleks suurem, siis oli inglise keeles kirjas ainult, et tegemist on häirega ning edasine oli kõik korea keeles.

Kohalikud aga selgitasid hiljem, et tegemist oli lahvatanud tulekahjuga ja buss sõitis parasjagu antud piirkonnast mööda. Olümpiamängude külastajatel ei olevat põhjust muretsemiseks.