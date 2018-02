DELFI PYEONGCHANGIS | Indrek Tobreluts: õnnefaktor on siin tavapärasest tunduvalt suurem

Eesti laskesuusakoondise treener Indrek Tobreluts tunnistas, et eestlaste seniste esitustega võib seni pigem rahul olla. Eriti kiitis Tobreluts olümpial ainsa Eesti naislaskesuusatajana võistevat Johanna Talihärma, kes sai sprindis 22. koha.

Meeste osas tõdes Tobreluts, et sprindis 36. koha saanud Kalev Ermitsa ja 41. positsioonil lõpetanud Roland Lessinguga võib rahul olla. “Kaks trahvi sellistes oludes ei ole palju, kuid saab paremini,“ sõnas Tobreluts.

Samas tunnistas ta, et näiteks Rene Zahkna langes keeruliste ilmastikuolude küüsi. “Rene sattus tõesti rasketesse oludesse. Püsti ei olnudki võimalik lasta. Ootas oma hetke ja sinna see läks. Olud olid keerulised ja ka maailma parimad ei suutnud ka nendega hakkama saada. Õnnefaktor on suurem kui tavaliselt. Sportlastele midagi ette heita ei saa,“ sõnas Tobreluts.

Tänastele jälitussõitudele ette vaadates sõnas Tobreluts, et kõige olulisem oleks Talihärmal püüda head kohta, kuna niimoodi on tal võimalik hiljem tagada pääse ka naiste ühisstardiga sõitu, kus stardijoonele on asumas ainult antud hetke 30 paremat naist.

Kuna olümpiale on kohale tulnud viis Eesti meeslaskesuusatajat ja Rene Zahkna ja Kauri Kõivu avavõistlus kõige paremini ei õnnestunud, siis 20 km distantsi silmas pidades ei pea nad oma positsiooni pärast muretsema.

“Kui on mehed terved, siis sõidavad samad mehed (Ermits, Lessing, Zahkna, Kõiv). Oleme asja paika pannud, et ei tekiks meestel endal pingeid. Praegu on hooaja põhjal neli meest paremad olnud. Johan (Talihärm) on vajadusel valmis startima, kuid praegu on neli meest kindlad,“ põhjendas Tobreluts.