DELFI PYEONGCHANGIS | Elu parima tiitlivõistluse teinud Martti Nõmme: imet korda ei saatnud, ime oleks olnud pääs 20 sekka

Suusahüppaja Martti Nõmme tegi oma parima esituse täiskasvanute tiitlivõistlustel, kui ta jättis olümpiamängude suure mäe jõuproovil enda selja taha seitse meest. See tähendab, et kindlustatud sai 43. koht. Seni oli Nõmme parimaks tulemuseks 44. positsioon mullustelt Lahti maailmameistrivõistlustelt suure mäe hüpetes.

“Pigem on hing rahul. Ei olnud midagi imelist. Praeguse hetke keskmine või keskmisest gramm kõrgem hüpe. Tase on nagu ta on. Imet korda saata väga raske,“ sõnas Nõmme võistluse järel. “Ime oleks 20 sekka jõudmine olnud. Teise vooru pääsemine oleks selline tunne, et oleks käega vibutanud.“

“Olid võrdsed tingimused ja normaalne võistlus,“ lisas ta veel.

Kuidas teha aga tulevikus samm edasi? “Tehniliselt on mõned parandused vaja teha. Kodus on vaja hakata muutusi tegema, et samm edasi astuda. Füüsis on valmis kaugeteks hüpeteks. Natuke jääb tehnika taha,“ selgitas Nõmme. “Iga võistlusega saab natuke targemaks. Alati leiab asju, mida saab teha paremaks.“

Nüüd ootab Nõmmet ees MK-etapp Lahtis ja turnee Norras. Tõenäoliselt lõppeb hooaeg Planica lennumäel.

Teise eestlasena lõppvõistlusel olnud Artti Aigro sai kirja 48. koha. “Kvalifikatsioonis oli tunduvalt parem hüpe. Täna oli minu hüppe ajal tuul tagant. Eile aga vastu,“ sõnas Aigro.