DELFI PYEONGCHANGIS | Eesti keel eksib – mitte naiste iluuisutamine, vaid...

Võistkonnavõistluses Kanadaga kuldmedali võitnud leedi Kaetlyn Osmond. Foto: Roberto Schmidt, AFP

Räägime, et iluuisutamise naiste üksiksõit. Või mäesuusatamise naiste kiirlaskumine. Paraku on see terminoloogiliselt vale. Küll aga on õige naiste jäähoki ja bobisõit.