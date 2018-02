DELFI PYEONGCHANGIS | Anti Saarepuu: Marko Kilp ei taha kindlasti ühe sõiduga piirduda

Pyeongchangis toimuvatel olümpiamängudel on teisipäeval kavas murdmaasuusatajate järjekordsed medalialad. Seekord hakatakse autasusid jagama klassikatehnikas sõidetavates sprintides. Eesti lootused on eelkõige seotud meeste võistlusega, kus starti asub kolm meest.

Eestlastest on rajale tulemas Marko Kilp (nr. 32), Raido Ränkel (nr. 33) ja Karel Tammjärv (nr. 49).

“Marko on hästi kohanenud. Trennid on ära tehtud ja viimane soojendustrenn läks hästi,“ sõnas Saarepuu eestlaste suurima lootuse kohta. “Iga päevaga on läinud seisund paremaks. Erinevalt eelmise aasta MM-i eelsest ajast on ta terve püsinud. Praegu on kõik plaanipäraselt läinud.“

Saarepuu sõnul on Kilbil selge eesmärk jõuda veerandfinaali ehk 30 parema sekka. Täpsemaid ootusi ja lootusi ei soovinud ta avaldada. “Kindlasti on siht teha vähemalt kaks sõitu,“ märkis Saarepuu.

Ränkeli kohta tunnistas Saarepuu, et tema vorm ei ole just parim ja ka viimane trenn ei õnnestunud 100-protsendiliselt.

Tammjärve jaoks on aga sprint hea lahtisõit tema põhidistantsiks ehk reedel kavas olevaks 15 km vabatehnikasõiduks. Sprindi eelsõidud algavad Eesti aja järgi kell 10.30.

Naiste konkurentsis on homme rajale minemas üks Eesti sportlane, kui Tatjana Mannima stardib numbri all 50.