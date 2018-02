DELFI PYEONGCHANGIS | Andrus Ilves: tulemus sõltub palju tuulest mäel, selles osas ei saa meie midagi teha

Kahevõistleja Kristjan Ilvese treenerist isa Andrus Ilves tunnistas, et töö on olümpiaks tehtud ja nüüd tuleb kogutud vorm võistlusoludes tulemuseks realiseerida.

“Kristjanil on tervis korras ja harjutada oleme saanud vastavalt plaanidele,“ sõnas Andrus Ilves. “Sel aastal võtsime kõikidest MK-etappidest osa. Kodust oleme ära juba alates 2. jaanaurist. Tundub, et see on mõjunud vormi paranemisele hästi. Iga võistlus on läinud paremaks. Usun, et oleme parimas hoos. Eks ole näha, kuidas konkurendid on viimaste nädalatega arenenud.“

Ilvesed olid olümpia eel laagris Jaapanis ja olümpiamängude võistluspaika jõuti 10. veebruaril. “Jaapanis ei pannud me eraldi rõhku ei hüpetele ega suusale. Tegime mõlemat võrdselt. Saime head trennid teha. Ilmaolud olid samuti head. Olime viimane koondis, kes Jaapanist lahkus,“ lisas Andrus Ilves viimase laagri kohta.

Kui suusarjad on Ilveste sõnul Pyeongchangis keskmise raskusastmega ehk sõidetavad, siis palju sõltub tulemusest hüppemäel. Viimases osas võib kaarte segada tuul.

“Tuleb rahulikuks jääda ja teha hea sooritus. Palju sõltub tuulest. Selles osas ei saa meie midagi teha. Loodetavasti tormid vaibuvad ja olud on võistluste ajal stabiilsemad,“ sõnas Andrus Ilves. “Ei tohi üle pingutada ja tuleb võtta vabalt. Ei tohi asju üle tähtsustada. Tegelikult teevad kõik sama tööd, ainult sagimist on olümpial rohkem. Sellest ei tasuks liiga hoogu sattuda.“