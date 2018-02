DELFI PYEONGCHANGIS | Alusalu treener Tristan Loy: Eesti jaoks seisavad ees huvitavad aastad

Olümpiamängudel naiste kiiruisutamise ühisstardiga sõidus neljanda koha saavutanud Saskia Alusalu prantslasest treener Tristan Loy tunnistas võistluse järel, et finaali eel valiti kindel taktika ja see õnnestus peaaegu ideaalselt. Veelgi ideaalsem oleks tema sõnul olnud olukord, kus poole võistlusmaa peal oleks paar sportlast Alusalu kinni püüdnud ja niimoodi oleksid nad ka omavahel medalid jaganud. Läks aga teisiti ning Alusalu teenis tänu vahefinišite võitmisele kokkuvõttes neljanda koha.

“See ei olnud ideaalne lõpptulemus, kuid see oli Saskia poolt väga hea võistlus. Taktika kohaselt üritasime kohe ette minna ja punkte koguda, et saada soliidne lõppkoht,“ tunnistas Loy. “Lootsime, et kolm-neli sõitjat saavad ta poole peal kätte ja seejärel saaksid nad koos sõita. Nii aga ei läinud. Lõpuks läks nii, et ta võitis kõik kolm vahefinišit ja sai neljanda koha. Oleme väga rahul.“

Loy tunnistas sarnaselt Alusalule, et ka temal käis peast läbi mõte, et äkki suudab eestlanna lõpuni ette jääda. “Ühisstardiga sõidus võib kõike juhtuda. Teadsime algusest peale, et parimad võimalused on ees sõites.“

Alusalu treeneri sõnul ongi ühisstardiga sõidu reeglid sellised, et neljanda koha püüdmine võib olla lihtne, kuid vahefinišite võitmisega poodiumile ei tõuse. “Reeglid ongi sellised. Ma ei tea, kas tulevikuks muudetakse formaati, kuid meie töö on mängida vastavalt reeglitele. Mõnel juhul on selge, et tuleb minna püüdma punkte või püüda hoopis poodiumikohta. Neljas koht olümpial on väga hea. Selle üle ei saa kindlasti kurb olla.“

Loy usub, et olümpiamängude neljas koht ei ole aga Alusalu lagi ning eestlanna areneb iga aasta veel tublisti edasi. “Ta võib tulevikuks iga poole pealt veel paremaks muutuda. Usun, et eestlaste jaoks seisavad sel alal ees huvitavad aastad,“ sõnas Loy.

Loy tunnistas, et poolfinaalis oli Alusalul ka veidike õnne, kui ta teenis teises vahefinišis teise koha punktid tänu kolme liidri kukkumisele. “Siiski ei olnud see ainult õnn, kuna ta oli eelnevalt välja võidelnud viienda positsiooni. Ühisstardiga sõidus on alati õnne vaja. Kui oleks veel rohkem õnne olnud, siis oleks finaalis kaks sõitjat ta kinni püüdnud ja nad oleksid lõpus omavahel medalid ära jaganud.“

Loy sõnul õnnestus olümpiapaigas kõik ning Alusalu vorm oli võistluseks sisuliselt ideaalne. “Teadsin, et ta on heaks esituseks võimeline,“ teatas Loy.