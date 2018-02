DELFI PYEONGCHANGIS | Alusalu prantslasest treener: Saskial on õnnestumise korral võimalik sekkuda medaliheitlusesse

Eesti kiiruisutaja Saskia Alusalu prantslasest treener Tristan Loy tunnistas võistluseelses intervjuus, et ühisstardiga sõit on alati kõige ettearvamatum jõuproov ning medalisoosikuid on tõenäoliselt isegi üle kümne. Loy arvates võib asjaolude ideaalsel kokkulangemisel Alusalu võidelda ka medali eest.

“Kui vaadata näiteks tavapärast 3000 m distantsi, siis seal on kolm-neli võimalikku võitjat. Ühisstardiga sõidus on potentsiaalseid olümpiavõitjaid kümnne,“ sõnas Loy. “Loomulikult on ka Saskial võimalusi medali võitmiseks. Miks mitte ka kuldmedali. Selleks peab kõik ideaalselt õnnestuma. Kõik olukorrad tuleb enda kasuks pöörata.“

Loy arvates sõltub edu eelkõige õigest taktikalisest plaanist ning see pannakse paika pärast poolfinaalide koosseisude loosimist.

“Peame taktikalise poole pealt tegema kõik võimaliku. Meie esimene fookus on poolfinaalil. Praegu mõtleme eelkõige ainult sellele. Kui see etapp on läbitud, siis võib alles finaalile mõelda,“ tõdes Loy.

Prantslase sõnul on 23-aastane Alusalu saavutanud olümpiaks hea vormi ning võeb öelda, et arvatavasti on eestlanna oma elu parimas hoos.

Naiste ühisstardiga sõit toimub 24. veebruaril.