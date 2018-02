DELFI FOTOD PYEONGCHANGIST | President Kaljulaid testis olümpia suusaradu: „Ellu jäin!"

Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid võttis Lõuna-Korea visiidil aja maha ja testis Pyeongchangi olümpiaradu. „Olen suusatamises nõrgem kui uisutamises ja jooksmises, aga ellu jäin,” kommenteeris ta kui oli läbinud kümmekond kilomeetrit.

Olümpia on riik riigis või õigemini maakera maakeras. Kui sul vastavat kaelakaarti pole, siis jäävad uksed suletuks, ole sa vanajumal või Donald Trump. Nii oligi Kaljulaid ainus kes suusaboksidesse ja seejärel rajale pääses – vastava kaelakaardi organiseerisid talle Eesti suusatajad. Kaaskond jäi maha, nagu ka turvamehed. Nõnda suusataski proua Kaljulaid pärast presidendiks saamist esmakordselt ihukaitsjateta. Küll aga liikusid temaga koos lumel ja olid valmis kaitsma EOK president Urmas Sõõrumaa, Eesti koondise hooldepealik Raul Seema ja Team Haanja treener Anti Saarepuu.

Ent kuidas sai see võimalikuks, et päev enne olümpia suusavõistluste algust saab väikeriigi riigipea radadel kuuma anda?

Kui EOK inimesed ROK-i poole pöördusid, saadeti nad hoopis Rahvusvahelise suusaliidu (FIS) manu – nemad otsustagu. „Pöördusin võistluste direktori poole ja sain loa,” selgitas EOK tippspordijuht Martti Raju.

Et nii lihtsalt see asi käiski?

„Käinuks lihtsalt, hakkaksin suusarajale tahtjatele pileteid müüma,” muigas Raju.

Tegelikult tehti FIS-ile selgeks, kui äge daam Kaljulaid on. FIS otsustas, et kui Eestil on nii rokkiv president, siis las suusatab.

President Kaljulaidi suusasamm meenutas legendaarset Veerpalu klassikalist, ainult kesisemas ja rahulikumas formaadis.

„Eks mulle meeldibki rahulikum liikumine,” tõdes proua Kaljulaid ning lisas, et suurem töö Lõuna-Korea visiidi ajal on tehtud ja nüüd saab ta mõne päeva olümpiat nautida.