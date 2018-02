Charlotte Kallal on suur võimalus vägevat olümpiaajalugu teha

Kui rootslannal Charlotte Kallal õnnetuks täna naiste 30 kilomeetri klassikamaratonis kuldmedal võita, siis teeks ta omanäolist olümpiaajalugu.

Nimelt on ajaloo- ja statistikahuvilised arhiivides kolanud ning selgunud on tõsiasi, et üks sportlane pole kunagi suutnud võita mängude esimest ja viimast kuldmedalit.

Kui tavaliselt ei teki selleks isegi võimalust, siis Pyeongchangis on graafik sätitud nõnda, et just murdmaanaised jagavad välja mõlemad medalid. Mäletatavasti võitis suusavahetusega sõidus just Kalla. Kas täna sünnib killuke ajalugu?