Britid jätkasid olümpiamedaliga muljetavaldavat seeriat

Suurbritannia pääses Pyeongchangi olümpial medaliriikide hulka tänu meeste Dom Parsonsi pronksile meest skeletonis, mis ühtlasi jätkab ka brittide seeriat.

Nimelt on Suurbritannia saanud vähemalt ühe medali skeletonisõidus igal taliolümpial, kus selline ala on olnud. Siiski on Parsonsi medal eriline, sest meeste üksiksõidus pole võidetud ühtegi 70 aastat. Tollal tõi pronksikarva medali koju John Crammond.

Parsons on üks suurimaid üllatajaid Suurbritannia koondises, sest medalit ei osanud keegi eriti loota. Sotšis saavutas ta kümnenda koha ja ka MK-etappidel on ta ainult korra poodiumile jõudnud. Paljud arvavad, et tema edu taga on just tema võistluskostüüm ja -jalanõud, mis tema tulemust parandasid.