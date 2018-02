Briti olümpiavõitja karjäär sai alguse tänu ootamatule annetusele kolleegilt

Pyeongchangi olümpiamängude avamisel Suurbritannia lippu kandnud ja Sotšis kuldmedali võitnud Lizzy Yarnoldil oli alles kaheksa aastat tagasi näpud täiesti põhjas ning tema karjäär sai tõuke tänu 200 naelale, mis ta töökaaslaselt sai.

Skeletonisõitjal polnud tol ajal raha, et isegi osta kõigest 26 naela maksnud spordikott. Viimases hädas pani ta ühel tööpäeval kontorisse kirja, et kogub raha koti ostuks. "Ühel hetkel tuli minu juurde kolleeg Mervyn, kes küsis minult selle kohta. Ütlesin talle, et tahaksin ühel päeval olümpial osaleda," ütles Yarnold.

Järgmisel hetkel ulatas mees nüüdsele olümpiavõitjale ümbriku, kus sees oli lausa 200 naela.

Selle annetuse eest on Yarnold oma töökaaslasele igavesti tänulik. Nüüd kannab briti poolt Pyeongchangis kasutatav kelk selle sama mehe järgi nime Mervyn.