Boliivia suusataja treeneril on Pyeongchangis ka teine veider amet

Boliivia mäesuusataja Simon Breitfuss Kammerlanderi treener Jörg Walcher on omapärane mees: vabal ajal on ta Pyeongchangis pastor.

Algselt pidi Hundi hüüdnime kandev sportlane sõitma Pyeongchangi oma isa ja treeneri Raineriga, kes aga kukkus õnnetult kui lükkas katuselt lund maha. "Ta kukkus kolme meetri kõrguselt ja murdis viis roiet," ütles Breitfuss Kammerlander. "Ta teadis, et mu elu on väga raske, kui ma sõidan siia üksi."

Kuid siis vastas suusataja palvetele Walcher, kes sõitis Boliivia sportlasega koos Pyeongchangi. Kuid treeneriamet pole ainus, mis teda rakkes seal hoiab. "Tavaliselt hommikuti olen ma kabelis, kus sportlased käivad mu teenistusel või need, kes soovivad, tulevad ka üks ühele minuga vestlema," ütles pastor. Ta ütles, et ka tema hoolealune Bretifuss Kammerlander käib teda kabelis kuulamas. "Nüüd ma olen osa ka Boliivia delegatsioonist. See tähendab, et hommikuti olen nõlvadel, inspekteerin rada, teen videoanalüüsi ja aitan nii nagu oskan," lisas ta.